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14:23, 16 декабря 2024Бывший СССР

В МИД обвинили Запад в попытках вытеснить Россию из Средней Азии

Замглавы МИД Галузин: Запад пытается вытеснить Россию из Центральной Азии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Страны Запада пытаются вытеснить Россию из Средней Азии и открыть там «второй фронт» против России. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Центральная Азия, впрочем, как и все постсоветское пространство, сегодня является объектом недружественной политики Запада, который пытается и на этом пространстве тоже нанести России стратегическое поражение, вытеснить Россию из этого региона, а в идеале открыть и здесь против нас пресловутый "второй фронт"», — подчеркнул он.

Как отметил дипломат, такие намерения западных стран выражаются в попытках привлечь расположенные в регионе государства к политике санкций и изоляции в отношении России и вернуть в регион свое военное и разведывательное присутствие под предлогом борьбы с терроризмом. Он также указал на выстраивание Западом логистических путей через Среднюю Азию в обход России и вытеснение Москвы из масштабных проектов по освоению природных ресурсов региона.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что с большим оптимизмом смотрит на взаимодействия Москвы и Астаны. По его словам, недавний визит российского лидера Владимира Путина в Астану придал серьезный импульс развитию союзничества между государствами.

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