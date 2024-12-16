В Минске заявили о желании присутствовать за столом переговоров по Украине

Минск претендует на место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявляет Министерство иностранных дел Белоруссии, передает РИА Новости.
«Мы с самого начала заявляли, что претендуем на место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся», — заявил заместитель главы дипломатического ведомства республики Юрий Амбразевич.
Он добавил, что Минску необходимо получить гарантии собственной безопасности, а переговоры должны учитывать интересы белорусской стороны.
Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что основой возможных переговоров по конфликту на Украине должны стать задачи, поставленные перед Россией.