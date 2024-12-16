В Минске заявили о желании присутствовать за столом переговоров по Украине

МИД Белоруссии: Минск претендует на место за столом переговоров по Украине

Минск претендует на место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявляет Министерство иностранных дел Белоруссии, передает РИА Новости.

«Мы с самого начала заявляли, что претендуем на место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся», — заявил заместитель главы дипломатического ведомства республики Юрий Амбразевич.

Он добавил, что Минску необходимо получить гарантии собственной безопасности, а переговоры должны учитывать интересы белорусской стороны.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что основой возможных переговоров по конфликту на Украине должны стать задачи, поставленные перед Россией.