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08:44, 16 декабря 2024Экономика

В России оценили экспортные погрузки угля

Эксперт Савчук: снижение отгрузок угля не заместили экспортом других товаров
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В январе-ноябре 2024 года погрузка российского угля в экспортном сообщении упала в северо-западном направлении на 14,2 процента, в южном — сразу на 52,8 процента, а в дальневосточном показатель вырос только на 4,4 процента. Об этом в материале, посвященном обсуждению квот на приоритетные перевозки угля, пишет «Коммерсантъ».

Ранее в РЖД предупредили, что предложение предоставить скидку для перевозок по железной дороге угля, идущего на экспорт, приведет к существенным потерям в доходах компании и поставит под угрозу исполнение задач по развитию транспортной сети страны. В то же время, отмечает замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук в связи с текущей экспортной статистикой, замещения снижения поставок угля пока не произошло. За первые 11 месяцев года погрузка на северо-запад упала на 4,5 процента, на юг — на 13,7 процента, на Дальний Восток — прибавила символические 0,4 процента.

«Нецелесообразно отказываться от угля, если его нечем заменить», — резюмировал эксперт.

Как стало известно по итогам января-октября, российский угольный экспорт сократился на десять процентов по сравнению с тем же периодом 2023 года. Среди причин такой динамики эксперты называли в том числе ограниченные возможности вывоза по железной дороге.

Согласно данным, которые привел накануне вице-премьер РФ Александр Новак, в 2024 году добыча угля сократится в РФ на один процент и останется в 2025-м на уровне текущего.

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