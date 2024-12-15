В России заявили о запасах угля на 500 лет

Вице-премьер РФ Новак заявил об имеющихся в стране запасах угля на 500 лет

Отечественная угольная отрасль занимает третье место в мире по экспорту и добыче, а запасов угля в России хватит на 500 лет. Об этом в ходе рабочей поездки в Кемеровскую область заявил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводят «Известия».

«Я могу сказать, что точно у нас угольная отрасль будет продолжать развиваться», — сказал зампред правительства, отметив и необходимость диверсификации экономики региона, необходимой, чтобы не зависеть от одной только добычи угля.

Как стало известно по итогам первых девяти месяцев этого года, российский угольный экспорт сократился на десять процентов по сравнению с тем же периодом 2023-го и составил 147 миллионов тонн. Среди причин такой динамики эксперты называли низкие цены на мировых рынках, подорожание логистики, а также ограниченные возможности вывоза по железной дороге. В то же время ожидается, что к 2030 году Россия может нарастить суммарные объемы вывоза угля как минимум на 70-80 миллионов тонн в год, чему будет способствовать резкое сокращение экспорта со стороны стран-конкурентов — Австралии, Индонезии, США, ЮАР и Колумбии.

В 2024 году добыча угля сократится в РФ на один процент и останется в 2025-м на уровне текущего. Такие данные со ссылкой на Новака приводит в воскресенье ТАСС.