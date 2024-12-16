В России высказались о нормализации отношений с НАТО

Депутат Новиков: НАТО может попытаться нормализовать отношения с Россией

НАТО может в будущем попытаться нормализовать отношения с Россией, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он подчеркнул, что, по его мнению, стране не стоит идти на такой шаг. Политик убежден, что нормализация отношений возможна только с государствами, не зависимыми от североатлантической солидарности.

«Сегодня достаточно быстро развивается экономика Китая, быстрее, чем США. И она, действительно, вскоре может обогнать своего конкурента. В таком случае избранный президент США Дональд Трамп может попытаться разыграть тайваньскую карту, чтобы затормозить Китай. И в какой-то момент США, вероятно, поймут, что не тянут сразу несколько конфликтов», — сказал политик.

Одним из возможных сценариев выхода из такой ситуации для Штатов Новиков считает попытку НАТО нормализовать отношения с Россией: выдвинуть ряд инициатив, предложить ряд проектов, подобных уже существовавшему «Россия – НАТО». Это, по словам депутата, могло бы помочь США профилактировать сближение Китая и России.

«Такие попытки нельзя исключать. Но мое глубокое убеждение в том, что нам нельзя на них поддаваться, мы это уже проходили. Я уверен, что лучшая перспектива нормализации отношений с НАТО — это его исчезновение, а затем выстраивание Россией связей с отдельными государствами, не зависимыми от североатлантической солидарности», — заключил депутат.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что ведомство должно быть готово к любому развитию событий, включая вероятный военный конфликт с НАТО в ближайшие десять лет. По его словам, о возможности военного конфликта говорят решения на саммите Североатлантического альянса, а также доктринальные документы.