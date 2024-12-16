В России заявили о занятых диаспорами сферах бизнеса

«Царьград»: ряд сфер бизнеса в России контролируется диаспорами

Ряд сфер бизнеса в России контролируется национальными диаспорами. В них работают только мигранты, утверждает обозреватель «Царьграда» Юлия Банишевская.

По ее словам, мигранты, приезжающие в РФ из стран с безвизовым режимом, заполоняют собой наиболее высокооплачиваемые и при этом низкоквалифицированные вакансии (например, курьеры, сферы торговли, ЖКХ, такси) и зарабатывают до 300 тысяч рублей.

«Других людей, коренное население туда не пустят. То есть диаспора здесь оккупирует, скажем так, наиболее выгодные сферы бизнеса», — считает Банишевская. При этом, по ее словам, порядка 70-80 процентов зарплат в этом бизнесе выплачивается «серыми» схемами.

Она также указала на другой тип мигрантов — из стран с визовым режимом. Это Китай, Индия, Турция, Сирия и прочие. Обозреватель сочла, что они занимают множество мест для высококвалифицированных специалистов, и заявила, что и в России найдется множество специалистов, способных закрыть эти вакансии.

Ранее в Минтруде рассказали, что 2025 году общероссийская квота на привлечение квалифицированных мигрантов выросла в полтора раза, почти до 235 тысяч человек. При этом каждая вторая позиция для визовых работников предполагает доходы ниже 60 тысяч рублей в месяц, а максимальные зарплаты составляют 380 тысяч рублей. В такую сумму оценили зарплату председателя правления Российско-Германской внешнеторговой палаты.