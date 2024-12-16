В российском регионе осудили угнавших за день три машины друзей

В Дагестане осудили двоих друзей на четыре года за угон трех машин за сутки

В Дагестане двоих друзей осудили за угон трех машин за день. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, двое друзей за сутки угнали три машины, чтобы покататься. Первой угнанной машиной стал ВАЗ 2105, который они сначала оттащили от дома на 30 метров, а затем завели и проехали несколько кругов по району. После этого молодые люди вернули автомобиль на место. Через некоторое время хозяин авто заметил, что машина была припаркована иначе. Но в это время друзья уже катались на следующей машине.

Третий угон стал для них последним в тот день. Они собрали несколько штрафов. Когда владельцу стали приходить уведомления об этом, он сразу обратился в полицию. Угонщиков задержали, и суд приговорил их к четырем годам колонии.

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