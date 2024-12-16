В Сирии решили отменить обязательный призыв в армию

Лидер ХТШ Аль-Джулани захотел отменить обязательный призыв в армию Сирии

Глава вооруженной оппозиции Сирии и лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммад аль-Джулани захотел отменить обязательный призыв в армию страны. О своем решении он рассказал в интервью Syria TV.

По его словам, армия «должна быть добровольной». При этом он отметил, что призыв на отдельно взятые военные специальности будет проводиться на 15-20 дней.

Глава ХТШ также подчеркнул, что в скором времени в Сирии распустят все вооруженные формирования, после чего оружие останется только у государства.

Ранее аль-Джулани обвинил Израиль в неправомерном нападении на страну. «Аргументы Израиля являются слабыми и больше не оправдывают их недавние нарушения», — сообщил он в эфире Syria TV.