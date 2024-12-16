Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:34, 16 декабря 2024Мир

В Сирии решили отменить обязательный призыв в армию

Лидер ХТШ Аль-Джулани захотел отменить обязательный призыв в армию Сирии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Глава вооруженной оппозиции Сирии и лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммад аль-Джулани захотел отменить обязательный призыв в армию страны. О своем решении он рассказал в интервью Syria TV.

По его словам, армия «должна быть добровольной». При этом он отметил, что призыв на отдельно взятые военные специальности будет проводиться на 15-20 дней.

Глава ХТШ также подчеркнул, что в скором времени в Сирии распустят все вооруженные формирования, после чего оружие останется только у государства.

Ранее аль-Джулани обвинил Израиль в неправомерном нападении на страну. «Аргументы Израиля являются слабыми и больше не оправдывают их недавние нарушения», — сообщил он в эфире Syria TV.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В команде Трампа заявили о готовности рассмотреть одну инициативу по Украине

      Появилась запись разговора капитана потерпевшего крушение танкера и диспетчера

      Турция направила поисковую группу в военную тюрьму Сирии

      В Сирии решили отменить обязательный призыв в армию

      На Украине высказались о будущем Зеленского и Ермака

      В Турции призвали признать существование на Кипре двух народов

      При пожаре в российском регионе погибли сотни цыплят

      СК изменил статью о крушении танкера в Керчи на более тяжкую

      Известную актрису сняли с оголенными ягодицами на отдыхе

      Знаменитый сгибатель ложек раскрыл миссию инопланетных кораблей на земле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше