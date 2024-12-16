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06:19, 16 декабря 2024Интернет и СМИ

В США рассказали о грозящей ВСУ крупной неудаче

CNN: потеря Красноармейска в ДНР станет крупной неудачей для ВСУ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Потеря Красноармейка (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) станет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) большой неудачей и значительно ухудшит положение украинских войск. Об этом предупредил американский телеканал CNN.

«Падение Покровска под натиском российских войск станет крупнейшей неудачей для Украины за последние месяцы и усложнит для Украины преодоление трудностей, в то время как российские войска оказывают серьезное давление», — утверждается в публикации.

Потеря ВСУ города может отразиться на поставках оружия США, которые итак находятся под вопросом в свете заявлений избранного президента страны Дональда Трампа о планах отказаться от поддержки Украины, отмечает CNN.

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