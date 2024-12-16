CNN: потеря Красноармейска в ДНР станет крупной неудачей для ВСУ

Потеря Красноармейка (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) станет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) большой неудачей и значительно ухудшит положение украинских войск. Об этом предупредил американский телеканал CNN.

«Падение Покровска под натиском российских войск станет крупнейшей неудачей для Украины за последние месяцы и усложнит для Украины преодоление трудностей, в то время как российские войска оказывают серьезное давление», — утверждается в публикации.

Потеря ВСУ города может отразиться на поставках оружия США, которые итак находятся под вопросом в свете заявлений избранного президента страны Дональда Трампа о планах отказаться от поддержки Украины, отмечает CNN.