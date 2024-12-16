В Турции призвали признать существование на Кипре двух народов

Власти Турции призвали признать существование на Кипре двух народов

Власти Турции призывают признать существование на Кипре двух народов. Об этом заявил руководитель Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает агентство Anadolu.

По его словам, Анкара не хочет тратить еще 60 лет на проблему спорных территорий острова. «Пришло время осознать реальность: на Кипре есть два отдельных народа и два отдельных государства», — сказал чиновник.

В 2023 году лидер турок-киприотов Эрсин Татар обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о прямых отношениях между Москвой и самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК). Он выразил признательность всем россиянам, в том числе проживающим на Северном Кипре, отметив, что турки-киприоты хотят развития и расширения отношений с Россией.

Кипр поделили на Север и Юг после конфликта между турецкими и греческими киприотами в 1974 году. В результате государственного переворота к власти на острове пришло военное правительство, поддерживаемое Грецией. Однако Турция вторглась на Кипр и заняла северную часть островной суши. В 1975 году Турецкая Республика Северного Кипра объявила о своей независимости.