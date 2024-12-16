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14:44, 16 декабря 2024Ценности

Внешний вид дочери Джонни Деппа на кинопремьере восхитил поклонников

Екатерина Ештокина

Фото: Jon Kopaloff / Getty Images

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп пришла на премьеру нового фильма «Носферату» в Лос-Анджелесе и восхитила поклонников внешним видом. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

Дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради пришла на мероприятие в воздушном серебристом платье с прозрачной мерцающей накидкой. Ее образ дополнили серьги, укладка и макияж в нюдовых тонах.

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Пользователи сети восхитились образов Депп в комментариях. «Это лучшее, что я видел за последнее время. Мне нравится ее платье», «Ого, какое великолепное платье!», «Потрясающе!», «Она выглядит прекрасно! И у нее такая красивая улыбка», — высказались фанаты.

Ранее дочь Джонни Деппа обнажила грудь на показе фильма. Так, 25-летняя звезда предстала перед камерами в прозрачном черном платье с блестками и глубоким декольте.

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