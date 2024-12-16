Возлюбленная Джонни Деппа из России высказалась о его желании открыть магазин в Москве

Возлюбленная Деппа опровергла информацию о его желании открыть магазин в Москве

Новая возлюбленная американского актера Джонни Деппа и модель Юлия Власова высказалась о его желании открыть ювелирный магазин в Москве. Интервью с ней публикует Super.

Ранее Mash сообщил, что актер планирует открыть бутик с изделиями из якутских бриллиантов в районе Бирюлево. Отмечалось, что подобное решение Депп принял благодаря уговорам Власовой, которая родом из Екатеринбурга.

Однако сама россиянка опровергла данную информацию и заявила, что Депп не имеет к упомянутому бизнесу никакого отношения. «Джонни не планирует открывать ювелирный бренд», — подытожила она.

Известно, что Власова ранее обучалась в Пражском университете, после чего открыла бьюти-бизнес в столице Чехии. В свою очередь, для изучения тонкостей ювелирного дела она поступила в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова на спецкурс.

В ноябре Юлия Власова рассказала о помолвке и планировании детей.