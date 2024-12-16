Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:23, 16 декабря 2024Ценности

Возлюбленная Джонни Деппа из России высказалась о его желании открыть магазин в Москве

Возлюбленная Деппа опровергла информацию о его желании открыть магазин в Москве
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @im__iuliia

Новая возлюбленная американского актера Джонни Деппа и модель Юлия Власова высказалась о его желании открыть ювелирный магазин в Москве. Интервью с ней публикует Super.

Ранее Mash сообщил, что актер планирует открыть бутик с изделиями из якутских бриллиантов в районе Бирюлево. Отмечалось, что подобное решение Депп принял благодаря уговорам Власовой, которая родом из Екатеринбурга.

Однако сама россиянка опровергла данную информацию и заявила, что Депп не имеет к упомянутому бизнесу никакого отношения. «Джонни не планирует открывать ювелирный бренд», — подытожила она.

Материалы по теме:
«Почему я не сделала этого раньше?» Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
«Почему я не сделала этого раньше?»Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
2 марта 2021
Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся Самая звездная пара планеты в ссоре из-за нервных срывов мечтавшего о президентстве рэпера
Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятсяСамая звездная пара планеты в ссоре из-за нервных срывов мечтавшего о президентстве рэпера
6 января 2021

Известно, что Власова ранее обучалась в Пражском университете, после чего открыла бьюти-бизнес в столице Чехии. В свою очередь, для изучения тонкостей ювелирного дела она поступила в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова на спецкурс.

В ноябре Юлия Власова рассказала о помолвке и планировании детей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на сообщения об отправке Асадом самолетов с тоннами валюты в Москву

      ВСУ ударили по административному зданию в Горловке

      Россиянин расправился со своей женой и ранил ее гостя после ссоры

      В российском регионе раскрыли совершенное 14 лет назад преступление

      Главный флаг Украины спустят с флагштока в третий раз

      В России предложили новые виды налогов

      Россиянам назвали защищающий от рака новогодний салат

      В Кремле высказались о якобы гибели северокорейских военных под Курском

      В Кремле высказались о ситуации с военными базами России в Сирии

      Стал известен размер призовых российских пловцов за медали на чемпионате мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше