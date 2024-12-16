Врач предупредила об опасности искусственной елки

Врач Лепилова: искусственная ель может ударить по репродуктивной системе

В производстве искусственных елок и новогодних украшений часто используется поливинилхлорид (ПВХ), содержащий вредные вещества, способные ударить по репродуктивной, эндокринной и дыхательной системам человека. Об этом в интервью «Известиям» предупредила врач-терапевт компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова.

По ее словам, фталаты, содержащиеся в ПВХ, могут выходить из пластика и попадать в домашнюю пыль, впоследствии проникая в организм через еду или воздух. При этом в работе с ПВХ часто используется вредный для человека свинец.

Лепилова подчеркнула, что искусственные елки, которые делаются из полиэтилена или полипропилена, более безопасны, так как риск их заражения свинцом или фталатами намного ниже. Эти виды пластика также не выделяют вредные вещества при нагревании.

Ранее хозяйкам назвали способы предотвратить осыпание новогодней елки. Утверждается, что елку ни в коем случае нельзя устанавливать у батареи, также ее стоит ставить в специальный питательный раствор на основе аспирина, соли и сахара.