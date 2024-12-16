Вучич анонсировал начало переговоров с США и Россией из-за санкций

Вучич: Сербия 16 декабря начнет переговоры с США и РФ по санкциям против NIS

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал начало переговоров с США и Россией в связи с возможным введением санкций против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), одним из акционеров которой является российская компания «Газпром». Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что переговоры начнутся в понедельник, 16 декабря. «Для нас важнее всего, чтобы люди в Сербии вопреки большим проблемам, с которыми сталкиваемся, на своем уровне жизни, работе, в обычной жизни никак их не ощутили», — подчеркнул Вучич.

Ранее стало известно, что США планируют ввести санкции против NIS из-за российской собственности. В свою очередь, Александр Вучич назвал это одной из самых тяжелых новостей за последние несколько лет. Он также пообещал обсудить данную тему с американской стороной. В то же время сербский лидер подчеркнул, что Белград не поддержит санкции против России из-за ожидаемых ограничительных мер Вашингтона.