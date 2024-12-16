Взорвавший двух российских бизнесменов 11 лет назад попался силовикам

В Дагестане силовики нашли мужчину, взорвавшего двух бизнесменов на Ставрополье

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов отыскали подозреваемого в совершении 11 лет подрывов двух бизнесменов в Ставропольском крае. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

58-летний исполнитель преступлений находился в федеральном розыске. Его нашли в селе Сабнова Дербентского района и доставили на допрос к следователю.

Задержанный взорвал, как считает следствие, в июне 2013 года в Нефтекумске автомобиль директора сельскохозяйственного производственного кооператива «Возрождение» Гадильбека Шандиева, который получил несовместимые с жизнью травмы. А в ноябре того же года там же аналогичным способом было совершено покушение на главу сельскохозяйственной компании «Восток», также являвшегося соучредителем кооператива «Возрождение», Султана Аджахметова.

2 декабря сообщалось, что в Москве суд арестовал мужчину за совершенную более 20 лет назад расправу.