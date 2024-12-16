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09:43, 16 декабря 2024Наука и техника

Зафиксирован редкий выброс от сверхмассивной черной дыры

Astronomy and Astrophysics: зафиксирован редкий выброс от черной дыры
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Chandra X-Ray Observatory Center / Globallookpress.com

Ученые нескольких международных научных организаций, включая Event Horizon Telescope (EHT), INAF, INFN и Городской университет Нагои, зафиксировали редкий выброс излучения от сверхмассивной черной дыры M87* в галактике M87. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics.

Ученым удалось выявить вспышку высокоэнергетического гамма-излучения, что позволило ограничить размер области излучения примерно тремя световыми днями. Это наблюдение имеет важное значение для понимания механизмов формирования струй черных дыр, которые выбрасывают материю и энергию на колоссальные расстояния. Струя M87*, изученная в ходе работы, демонстрирует впечатляющие масштабы, превышая размеры горизонта событий черной дыры в десятки миллионов раз.

Для анализа ученые использовали данные второй наблюдательной кампании EHT, проведенной в апреле 2018 года. В рамках работы задействовали более 25 телескопов, включая наземные и орбитальные обсерватории, такие как Fermi-LAT, HST, NuSTAR, Chandra, Swift, а также массивы атмосферных черенковских телескопов MAGIC, HESS и VERITAS. Такой подход позволил охватить широкий спектр длин волн — от радиоволн до гамма-излучения высокой энергии.

В результате наблюдений было зафиксировано повышение потока гамма-лучей, энергия которых в миллиарды раз превышает энергию видимого света. Радионаблюдения выявили заметные изменения в положении струи, тогда как измерения в рентгеновском диапазоне продемонстрировали высококачественные спектры излучения. Также обнаружено, что область вспышки отличается сложной структурой: изменчивость гамма-лучей не соответствовала данным на других длинах волн.

Исследование выявило значительные изменения в асимметрии горизонта событий черной дыры и направлении струи, что свидетельствует о связи этих структур на разных масштабах. Также удалось зафиксировать резкое увеличение яркости гамма-лучей, предположительно связанное с ускорением частиц сверхвысокой энергии в области, ранее наблюдаемой в спокойных состояниях.

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