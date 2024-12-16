Заявившая о гордости от отъезда из России чемпионка ОИ стала спортсменкой года в Германии

Олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеев стала спортсменкой года в Германии

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Варфоломеев стала спортсменкой 2024 года в Германии. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В голосовании спортсменка набрала 1888 голосов, опередив толкательницу ядра Йемиси Огунлейе на 79 голосов. Она поблагодарила болельщиков за поддержку и назвал уходящий год невероятным. «Особенно радуюсь, что наш недооцененный вид спорта — художественная гимнастика — привлекает больше внимания», — добавила Варфоломеев.

Ранее Варфоломеев заявила о гордости от переезда из России в Германию. Спортсменка подчеркнула, что это было самое трудное решение в ее жизни.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Варфоломеев победила в индивидуальном многоборье. За свое выступление 17-летняя спортсменка набрала 142,850 балла. Российские гимнастки отказались участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Варфоломеев родилась в Барнауле и до 13 лет выступала за Россию. В 2019 году она переехала в Германию и сменила спортивное гражданство. Под новым флагом гимнастка стала шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.