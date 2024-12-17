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14:16, 17 декабря 2024Интернет и СМИ

Блогер из Китая сравнил цены на продукты в России и КНР

Блогер Хкукан заявил, что мясо и молоко дешевле в России, чем в Китае
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Florence Lo / Reuters

Китайский блогер Сюй Хкукан, долгое время проживший в России, сравнил цены на продукты в двух странах. На эту тему он высказался в беседе с каналом 360.

«Это зависит от ситуации. Допустим, мясо и молочные продукты, думаю, что в Москве и в России в целом дешевле. А овощи, фрукты, наверное, в Китае», — заявил блогер. Он добавил, что пакет молока объемом 500 миллилитров в КНР стоит около 15 юаней (порядка 200 рублей по текущему курсу).

Кроме того, Хкукан отметил, что жизнь в городе Гуанчжоу кажется ему более дорогой, нежели в Москве.

Ранее известный в России блогер Петя Инглиш (настоящее имя — Петр Гутовский), переехавший в Китай, раскрыл отношение местных жителей к иностранцам. Он указал, что китайцы в основном дружелюбно настроены по отношению к иностранцам и готовы им помочь.

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