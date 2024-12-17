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16:27, 17 декабря 2024Наука и техника

Борисов предложил построить белорусский модуль на РОС

Глава «Роскосмоса» предложил построить белорусский модуль на российской станции
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов предложил построить белорусский модуль на перспективной Российской орбитальной станции (РОС), передает ТАСС.

«Очень надеемся, что на этой станции найдется место и белорусским космонавтам. А еще лучше, если мы с вами построим отдельный белорусский модуль в составе нашей станции, который будет исследовать околоземное пространство на протяжении многих лет», — сказал он на торжественной церемонии вручения наград представителям «Роскосмоса» в Москве в белорусской дипмиссии.

Также Борисов отметил, что «Роскосмос» тесно сотрудничает с белорусскими предприятиями, а работы по созданию российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) ведутся полным ходом.

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В апреле директор предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой сообщил, что российско-белорусская группировка спутников ДЗЗ может быть запущена в 2027 году. Производство космических аппаратов, которые создают в рамках программы «Комплекс-СГ», планируют завершить к 2026 году.

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