Борисов предложил построить белорусский модуль на РОС

Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов предложил построить белорусский модуль на перспективной Российской орбитальной станции (РОС), передает ТАСС.
«Очень надеемся, что на этой станции найдется место и белорусским космонавтам. А еще лучше, если мы с вами построим отдельный белорусский модуль в составе нашей станции, который будет исследовать околоземное пространство на протяжении многих лет», — сказал он на торжественной церемонии вручения наград представителям «Роскосмоса» в Москве в белорусской дипмиссии.
Также Борисов отметил, что «Роскосмос» тесно сотрудничает с белорусскими предприятиями, а работы по созданию российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) ведутся полным ходом.
В апреле директор предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой сообщил, что российско-белорусская группировка спутников ДЗЗ может быть запущена в 2027 году. Производство космических аппаратов, которые создают в рамках программы «Комплекс-СГ», планируют завершить к 2026 году.