Британка лишилась обеих ног из-за «возрастной» болезни

Mirror: женщина лишилась обеих ног из-за болезни, которую приняла за возрастную

57-летняя жительница графства Лестершир Саманта Уайлз лишилась ног из-за болезни, которую она сочла «возрастной». Об этом сообщило издание Mirror.

Отмечается, что изначально британка испытывала боль в одной стопе, однако приняла это за возрастные изменения и не уделила проблеме достаточно внимания. Женщина обратилась к врачам только после того, как пальцы ноги начали темнеть.

Выяснилось, что у Уайлз развивалось заболевание, связанное с нарушением кровообращения. Сначала женщине ампутировали одну ногу, а спустя два года болезнь перекинулась на другую конечность, которую тоже пришлось удалить.

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