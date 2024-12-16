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15:25, 16 декабря 2024Забота о себе

Врач перечислил четыре основные причины появления боли во всем теле

Терапевт Ахмед назвал причинами появления фибромиалгии травмы и инфекции
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: SpeedKingz / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Дра Ахмед назвал четыре основные причины появления непроходящей боли во всем теле. Слова врача приводит издание Daily Record.

По словам Ахмеда, фибромиалгия, из-за которой появляются симметричные боли во всем теле, — это аутоиммунное заболевание, но существуют ключевые триггеры, вызывающие приступы заболевания. По словам врача, первый из них — травмы, полученные во время аварий, например, авиакатастроф.

Вторым триггером он назвал инфекции, например, болезнь Лайма или вирус Эпштейна-Барр. «Номер три — это перенесенная серьезная операция, и, наконец, номер четыре, и это наиболее распространенная причина, — серьезная психическая травма в прошлом», — перечислил Ахмед.

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Врач считает, что эти триггеры ослабляют иммунную систему и вызывают сильный стресс. Также, добавил он, перенесенные в детстве психологические травмы могут увеличить риск заболевания во взрослом возрасте.

Ранее Ахмед назвал простой способ обнаружить проблемы с легкими и сердцем. Для этого он посоветовал провести простой тест с пальцами.

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