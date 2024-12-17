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17:32, 17 декабря 2024Мир

Британский премьер пообещал «стоять вместе с Украиной»

Guardian: британский премьер Стармер заявил, что Запад должен стоять с Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Reuters

Западные союзники и, в частности, Великобритания должны стоять вместе с Украиной в ее борьбе. С таким заявлением выступил британский премьер-министр Кир Стармер, его слова приводит газета The Guardian.

«Мы должны стоять на стороне Украины. Я считаю, что ситуация еще развивается», — подчеркнул глава правительства, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать последние удары Украины по российской территории.

Ранее находящийся ныне в СИЗО по делу о госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский рассказал, что президента Украины Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в нужный момент вывезут из страны в Великобританию.

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