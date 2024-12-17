Бритни Спирс в леопардовом купальнике сжала грудь во время танца

Американская певица Бритни Спирс поделилась откровенным видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость предстала в черных туфлях и слитном купальнике, оформленном леопардовым принтом и коричневой окантовкой. При этом она подвела глаза черным карандашом, сделала объемную волнистую прическу, а также примерила золотое ожерелье с крупным кулоном.

На протяжении всего ролика артистка исполняла танец, принимая перед камерой непристойные позы. Кроме того, она поглаживала свои ягодицы и сжимала руками грудь.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс в откровенном виде прокатилась на лошади и показала видео с прогулки фанатам.