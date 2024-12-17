Бывшего российского чиновника обвинили в превышении полномочий при строительстве детсада

Суд рассмотрит дело экс-чиновника из Иркутской области о превышении полномочий

В Иркутской области суд рассмотрит дело 47-летнего бывшего чиновника из Тайшета о превышении полномочий при строительстве детского сада. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным ведомства, мужчина подписал бумаги на приемку здания на улице Зои Космодемьянской, хотя знал, что работы не сделаны. Ущерб составил 17 миллионов рублей.

Экс-чиновник признал вину.

Ранее стало известно, что бывший заместитель руководителя департамента военного имущества Минобороны причастен к хищению более 600 миллионов рублей.