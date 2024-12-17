Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:02, 17 декабря 2024Силовые структуры

Бывшего российского чиновника обвинили в превышении полномочий при строительстве детсада

Суд рассмотрит дело экс-чиновника из Иркутской области о превышении полномочий
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Иркутской области суд рассмотрит дело 47-летнего бывшего чиновника из Тайшета о превышении полномочий при строительстве детского сада. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным ведомства, мужчина подписал бумаги на приемку здания на улице Зои Космодемьянской, хотя знал, что работы не сделаны. Ущерб составил 17 миллионов рублей.

Экс-чиновник признал вину.

Ранее стало известно, что бывший заместитель руководителя департамента военного имущества Минобороны причастен к хищению более 600 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Контузило, осколками посекло лицо». Раскрыта личность единственного выжившего при подрыве генерала Кириллова

      Российский литейщик установил скрытую камеру в душевой и снимал женщин-коллег

      Стало известно об изучении Евросоюзом рисков конфискации активов России

      В Польше оценили усилия по вступлению Украины в НАТО

      Пленный солдат ВСУ рассказал о приказе расстреливать жителей Курской области

      Украинский депутат извинился за критику властей после допроса СБУ

      В аэропорту Европы потеряли посылку с радиоактивным веществом

      После крушения танкеров у Керченского пролива задержали капитана судна

      Предотвращен воздушный удар по России со стороны Украины

      На Украине заявили о выгоде от ядерной войны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше