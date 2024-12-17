Диетолог посоветовала для ускорения похудения включить в рацион несколько овощей

Диетолог Мерфи посоветовала для ускорения похудения есть брокколи и томаты

Чтобы ускорить похудение, нужно не ужесточать диету, а есть больше некрахмалистых овощей, посоветовала диетолог Дебора Мерфи. Такую рекомендацию она дала в беседе с изданием EatingWell.

Мерфи заявила, что низкокалорийные некрахмалистые овощи, такие как томаты, зелень, цуккини, брокколи и болгарский перец, должны составлять примерно половину каждого приема пищи. Это поможет не только быстро сбросить лишний вес, но и сохранить полученный результат надолго, уточнила она.

Диетолог объяснила, что такой рацион способствует быстрому насыщению, в результате человек не переедает. Кроме того, в овощах содержится большое количество клетчатки, благотворно влияющей на здоровье желудочно-кишечного тракта. Также они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые способствуют профилактике и лечению многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые патологии, диабет и рак, добавила Мерфи.

При этом она призвала понимать, что универсального овоща для похудения нет, поэтому употреблять в пищу надо те, которые человек любит и готов есть регулярно, в том числе и после достижения поставленной цели.

Ранее диетолог Даниэль Крамбл Смит назвала ошибки в питании, которые мешают росту мышечной массы. Она выделила шесть ошибок: недостаточное потребление белка, недостаток калорий, недостаточное потребление углеводов, недостаточное потребление воды, игнорирование полезных жиров и пренебрежение едой после тренировки.