Доктор Мясников посоветовал некурящим россиянам носить в кармане спички

Врач Мясников посоветовал носить в кармане спички для улучшения осанки

Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о необычном приеме для улучшения осанки. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор отметил, что избавиться от боли в шее невозможно, если работать только над этой зоной. Залогом расслабленной шеи он назвал правильную осанку.

«Вы должны постоянно держать осанку. Мне как-то один умный человек посоветовал: "Ты же не куришь, положи в карман коробку спичек". Руку в карман сунул, спички обнаружил: "А что, почему спички? А, значит, надо выпрямиться"», — добавил Мясников.

Ранее доктор в эфире «О самом главном» развеял миф о том, что при образовании камней в почках всегда появляется боль в пояснице. Мясников указал, что это необязательный симптом.

Перед этим он также назвал неверным распространенное представление о болезнях почек. Он опроверг утверждение, согласно которому болезни почек могут появиться из-за того, что человек посидит на холодной поверхности.