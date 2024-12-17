В США запустили сотовую связь через спутники

В США T-Mobile и Starlink запустили связь между смартфонами через спутники

Мобильный оператор T-Mobile вместе с компанией Starlink запустил сервис Direct To Cell (DTC) для передачи данных между смартфонами. Об этом сообщается на сайте оператора.

Компания открыла в США запись на бета-тест, в котором сможет принять участие любой абонент T-Mobile с постоплатным тарифом. В рамках тестирования пользователи смогут общаться с другими людьми через спутники Starlink.

Первый бета-тест стартует в начале 2025 года. В компании отметили, что на раннем этапе DTC будет работать только с текстовыми сообщениями, а голосовую связь запустят позже. Обслуживать клиентов будут с помощью 300 спутников Starlink, находящихся на орбите.

В T-Mobile заметили, что цель проекта заключается в том, чтобы предоставить надежную сотовую связь на всей территории США. В компании заметили, что в Соединенных штатах порядка 500 тысяч квадратных миль не охвачено наземными вышками сотовой связи. Представители оператора заметили, что их «новаторский опыт» полностью решит проблему слепых зон в стране.

В середине декабря стало известно, что в России разработали систему «Калинка», позволяющую вычислять сигнал Starlink. Разработка позволит обнаружить оснащенный Starlink безэкипажный катер на дистанции до 15 километров, настигнуть его и поразить при помощи пулемета.