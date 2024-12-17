Экс-глава МИД Украины связал с Киевом попытки объявить Трампу импичмент

Пристайко связал с Киевом попытки объявить Трампу импичмент

Экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко связал с Киевом попытки вынести избранному президенту США Дональду Трампу импичмент. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

«Трамп не сможет забыть, что против него дважды пытались применить импичмент. В истории Соединенных Штатов такого еще не было. Он первый, и это все связано с Украиной», — сказал бывший министр иностранных дел.

При этом он назвал сложным вопросом вину Украины в этих событиях. Однако, по его словам, если бы Киев вел себя осторожнее, то, вероятно, этого бы удалось избежать. Кроме того, Пристайко убежден, что у Трампа нет четкого плана по завершению конфликта.

16 декабря избранный президент США сообщил, что хочет приложить усилия к работе по достижению мирного урегулирования конфликта на Украине до своей инаугурации. Помимо этого, Трамп заявлял, что Владимиру Зеленскому стоит готовиться к завершению кризиса и заключению соглашения.

