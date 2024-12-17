Эрдоган раскрыл странам ЕС план Турции по Украине

Эрдоган: Турция заявила ЕС о необходимости прекращения огня на Украине

Турция заявила странам Европейского союза (ЕС) о необходимости прекратить огнь на Украине как можно скорее. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

«Во время наших переговоров с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен турецкая сторона представила свои наблюдения, а также заявила о необходимости достижения скорейшего прекращения огня на Украине и важности обеспечения справедливого мира», — отметил политик.

Ранее глава Министерства обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Евросоюз должен инициировать переговоры по урегулированию конфликта на Украине раньше, чем этим займется избранный президент США Дональд Трамп. По его словам, «необходимо обеспечить присутствие» представителей европейских стран за столом переговоров для того, чтобы республиканец «не смог решить вместе с президентом России Владимиром Путиным будущее архитектуры безопасности в Европе».