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06:31, 17 декабря 2024Наука и техника

Конкурент PlayStation перестанет выпускать эксклюзивные игры

Microsoft будет издавать игры не только для Xbox, а сразу для всех платформ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Подразделение Xbox корпорации Microsoft больше не будет выпускать и продюсировать игры эксклюзивно для одной платформы. Об этом заявил в своем X известный инсайдер JezCorden.

По информации специалиста, для Xbox больше не планируют выпускать эксклюзивы — игры, которые доступны только на одной платформе. JezCorden заметил, что конкурент PlayStation собирается в крайнем случае делать игры эксклюзивными временно, а спустя несколько месяцев выпускать их для всех.

Один из подписчиков JezCorden напомнил игровую серию Fable, которая оказалась доступной только на консолях от Microsoft. На комментарий инсайдер отреагировал заявлением, что игры Fable оказались крайне дорогими в разработке, потому что выпускались только для ПК и Xbox.

Журналисты таблоида Metro напомнили, что в марте глава Xbox Фил Спенсер резко высказался относительно эксклюзивных игр. Тогда предприниматель заявил, что из-за эксклюзивности ряда тайтлов игровая индустрия переживает стагнацию.

13 декабря трехмерный платформер Astro Bot признали лучшей игрой по версии The Game Awards 2024. В категории «Лучший нарратив» победила Metaphor: ReFantazio, лучшим экшеном признали Black Myth: Wukong, лучшим симулятором — EA Sports FC 25.

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