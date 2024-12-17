Хинштейн предупредил о пишущих от его имени мошенниках

Врио главы Курской области Хинштейн заявил, что мошенники пишут от его лица

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн предупредил о мошенниках, пишущих от его имени. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, 16 декабря несколько сотрудников администрации региона получили сообщения в мессенджере WhatsApp якобы от врио Курской области. Хинштейн подчеркнул, что злоумышленники хотели завладеть личными данными собеседников.

Он также призвал жителей Курской области быть бдительными и напомнил, что не пользуется WhatsApp. Хинштейн уточнил, что сам ведет страницу в соцсети «ВКонтакте». «Поэтому если и решу кому-то написать, то вопросов в достоверности не возникнет точно», — заключил врио губернатора.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме кражи профилей в Telegram. Мошенники предлагают жертвам перейти якобы на сайт маркетплейса Wildberries.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.