Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:03, 17 декабря 2024Интернет и СМИ

Хинштейн предупредил о пишущих от его имени мошенниках

Врио главы Курской области Хинштейн заявил, что мошенники пишут от его лица
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн предупредил о мошенниках, пишущих от его имени. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, 16 декабря несколько сотрудников администрации региона получили сообщения в мессенджере WhatsApp якобы от врио Курской области. Хинштейн подчеркнул, что злоумышленники хотели завладеть личными данными собеседников.

Он также призвал жителей Курской области быть бдительными и напомнил, что не пользуется WhatsApp. Хинштейн уточнил, что сам ведет страницу в соцсети «ВКонтакте». «Поэтому если и решу кому-то написать, то вопросов в достоверности не возникнет точно», — заключил врио губернатора.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме кражи профилей в Telegram. Мошенники предлагают жертвам перейти якобы на сайт маркетплейса Wildberries.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи выяснили, как бывший замминистра обороны России скрывал огромные взятки. Что известно о его семейной схеме?

      Офицерам армии Асада предоставили выбор

      Экс-замкомандующего ВДВ допустил удар по Украине «Орешником» в ответ на подрыв Кириллова

      84-летняя «женщина-кошка» впервые вышла в свет после высказываний о пластике

      В России ввели уголовную ответственность за продажу вейпов детям

      Госдума ужесточила наказание за вооруженный мятеж

      После анонимного звонка о возможном минировании машины депутата Госдумы начата проверка

      В США запустили сотовую связь через спутники

      В России подсчитали число занятых в теневом бизнесе

      Фильм с российскими актерами назвали лучшим в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше