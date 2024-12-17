Bloomberg: Индия приостановила многомиллиардный тендер на строительство субмарин

Власти Индии приняли решение приостановить международный тендер на строительство шести подводных лодок для ВМС страны на своих верфях. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, объявление победителя тендера было отложено на неопределенное время из-за жалоб индийских подрядчиков на то, что компании из Германии и Испании не выполняют условия по передаче технологий для строительства субмарин.

Отмечается, что срыв «исторической сделки» — это значительный удар для правительства Нарендры Моди, которое стремится получать современное вооружение в рамках программы Make in India.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Индия откажется от российского оружия в пользу американского. Отмечается, что Москва является крупнейшим поставщиком вооружений в Нью-Дели, которые необходимы в пограничных спорах с Пакистаном и Китаем.