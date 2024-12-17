Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:48, 17 декабря 2024Мир

Индия приостановила многомиллиардный тендер на строительство субмарин

Bloomberg: Индия приостановила многомиллиардный тендер на строительство субмарин
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ashish Vaishnav / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Индии приняли решение приостановить международный тендер на строительство шести подводных лодок для ВМС страны на своих верфях. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, объявление победителя тендера было отложено на неопределенное время из-за жалоб индийских подрядчиков на то, что компании из Германии и Испании не выполняют условия по передаче технологий для строительства субмарин.

Отмечается, что срыв «исторической сделки» — это значительный удар для правительства Нарендры Моди, которое стремится получать современное вооружение в рамках программы Make in India.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Индия откажется от российского оружия в пользу американского. Отмечается, что Москва является крупнейшим поставщиком вооружений в Нью-Дели, которые необходимы в пограничных спорах с Пакистаном и Китаем.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанные в Тунисе туристы из России содержатся в тюрьме Mornaguia. Это место заключения известно пытками

      Меркель высказалась против закрытия внутренних границ Европы

      Житель Дзержинска рассказал о стрельбе ВСУ по горожанам «как в тире»

      Россияне назвали самые необычные подарки от «Тайного Санты»

      Леопард набросился на справлявшую нужду женщину

      40-летние мужчины и женщины дали важные советы людям вдвое младше себя

      В АТОР раскрыли последствия отказа Турции от системы all inclusive

      Индия приостановила многомиллиардный тендер на строительство субмарин

      Южная Корея ввела санкции против России

      Мишустин сообщил об интересе стран и объединений к ЕАЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше