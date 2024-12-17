Кадыров рассказал о встрече с помощником Путина в Москве

Глава Чечни рассказал о встрече с секретарем Госсовета Дюминым в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с секретарем Госсовета Алексеем Дюминым в Москве. Деталями общения с помощником президента России Владимира Путина он поделился в Telegram-канале.

Политик пояснил, что обсудил с Дюминым проблемные для Чечни вопросы.

«Алексей Геннадьевич вносит огромный вклад в развитие оборонной промышленности страны. Он не новичок в этом деле», — подчеркнул Кадыров.

Он поблагодарил помощника главы государства за внимание к Чечне.

До этого Кадыров и его 16-летний сын Адам встретились с пленными украинскими бойцами в Грозном. Там политик заявил о необходимости поместить украинских военных на крыши объектов в Грозном, снятых с американских спутников.

По его данным, украинские пленные были брошены в бой с минимальной подготовкой.