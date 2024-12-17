Киркорова укусила выдра

Киркоров рассказал, что его укусила выдра во время съемок фильма «Братья»

Эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал, что его укусила выдра во время съемок фильма «Братья». Его слова приводит Telegram-канал Super.ru.

«Меня укусила выдра. Реально. Не было ни антибиотиков, ни докторов из Израиля. Был только подорожник, который [комик] Денис [Дорохов] мне приложил», — поделился артист. Также певец отметил, что он потерял сознание из-за жары, и коллега по съемкам сделал ему искусственное дыхание.

Киркоров уточнил, что все это попало в фильм.

Ранее Филипп Киркоров обозвал блогера Анастасию Ивлееву, а также обратил внимание на отсутствие извинений с ее стороны «после всего».

