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09:43, 17 декабря 2024Культура

Киркорова укусила выдра

Киркоров рассказал, что его укусила выдра во время съемок фильма «Братья»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал, что его укусила выдра во время съемок фильма «Братья». Его слова приводит Telegram-канал Super.ru.

«Меня укусила выдра. Реально. Не было ни антибиотиков, ни докторов из Израиля. Был только подорожник, который [комик] Денис [Дорохов] мне приложил», — поделился артист. Также певец отметил, что он потерял сознание из-за жары, и коллега по съемкам сделал ему искусственное дыхание.

Киркоров уточнил, что все это попало в фильм.

Ранее Филипп Киркоров обозвал блогера Анастасию Ивлееву, а также обратил внимание на отсутствие извинений с ее стороны «после всего».

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