Киркорова уличили в привычке трогать интимные места коллег

Киркоров потрогал грудь Дубцовой и ущипнул Чеботину за ягодицу

Эстрадный певец Филипп Киркоров во время светского мероприятия публично приставал к российской певице Ирине Дубцовой. Об этом сообщает Пятый канал в Telegram.

По данным источника, артист дотронулся до груди коллеги, в ответ на это Дубцова возмутилась. «Ты такая аппетитная, такая вкусная, я тебя обожаю», — ответил ей Киркоров. Затем исполнитель ущипнул за ягодицу и певицу Люсю Чеботину.

Окружающие пошутили о том, что Киркорову следует жениться на Дубцовой после того, что он сделал. «Тогда я должен жениться на всем шоу-бизнесе, у кого есть грудь!» — ответил он.

Ранее эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал, что его укусила выдра во время съемок фильма «Братья».