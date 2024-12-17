Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:12, 17 декабря 2024Культура

Киркорова уличили в привычке трогать интимные места коллег

Киркоров потрогал грудь Дубцовой и ущипнул Чеботину за ягодицу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Эстрадный певец Филипп Киркоров во время светского мероприятия публично приставал к российской певице Ирине Дубцовой. Об этом сообщает Пятый канал в Telegram.

По данным источника, артист дотронулся до груди коллеги, в ответ на это Дубцова возмутилась. «Ты такая аппетитная, такая вкусная, я тебя обожаю», — ответил ей Киркоров. Затем исполнитель ущипнул за ягодицу и певицу Люсю Чеботину.

Окружающие пошутили о том, что Киркорову следует жениться на Дубцовой после того, что он сделал. «Тогда я должен жениться на всем шоу-бизнесе, у кого есть грудь!» — ответил он.

Ранее эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал, что его укусила выдра во время съемок фильма «Братья».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи выяснили, как бывший замминистра обороны России скрывал огромные взятки. Что известно о его семейной схеме?

      Офицерам армии Асада предоставили выбор

      Экс-замкомандующего ВДВ допустил удар по Украине «Орешником» в ответ на подрыв Кириллова

      84-летняя «женщина-кошка» впервые вышла в свет после высказываний о пластике

      В России ввели уголовную ответственность за продажу вейпов детям

      Госдума ужесточила наказание за вооруженный мятеж

      После анонимного звонка о возможном минировании машины депутата Госдумы начата проверка

      В США запустили сотовую связь через спутники

      В России подсчитали число занятых в теневом бизнесе

      Фильм с российскими актерами назвали лучшим в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше