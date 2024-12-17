Король Великобритании не пригласил младшего брата на Рождество из-за шпионского скандала

Sky: Карл III не пригласил принца Эндрю на Рождество из-за шпионского скандала

Король Великобритании Карл III не пригласил принца Эндрю на празднование Рождества в поместье Сандрингем. Об этом рассказал телеканал Sky News, напомнив, что младший брат короля оказался вовлечен в скандал со шпионажем.

Ранее стало известно, что дверенному лицу принца, гражданину Китая Ян Тэнбо, отказали во въезде на территорию Британии из-за подозрений в шпионаже. В МИ-5 аргументировали, что подозревают его в членстве в Коммунистической партии Китая (КПК) и связи с Патриотическим единым фроном, якобы занимающимся сбором разведданных. Сам Тэнбо отрицает связи с этими организациями, а принц Эндрю заявил, что прекратил контакты с консультантом, которого раньше приглашал на встречи с участием членов королевской семьи и политиков.

По данным СМИ, МИ-5 организовала проверку в отношении принца, чтобы выяснить происхождение денег, на которые он содержит себя и свою семью.

В ноябре 2024 года Карл III лишил брата ежегодного содержания и платной охраны. Причиной стал отказ принца Эндрю переезжать из усадьбы Ройал-лодж в более скромную резиденцию. Ему также не платят за выполнение официальных обязанностей, возложенных на него вместе с титулом, так как в 2019 году он отошел от публичной деятельности в связи с обвинением в сексуальном насилии.

Единственным публичным мероприятием, которое принц посещал регулярно, была рождественская служба в Сандрингеме, но в этом году король отказал ему в приглашении.

Утверждается, что отношения между младшим братом Карла III и его консультантом Ян Тэнбо были очень доверительными. Остается неизвестным, мог ли последний получить какие-то секретные сведения. Тем не менее, по словам инсайдеров, близких ко двору, монарх очень разозлился, когда узнал об этой истории.