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10:42, 17 декабря 2024Мир

Лидер сирийской оппозиции призвал Израиль покинуть захваченные территории Сирии

Лидер сирийской оппозиции Абу Мухаммад аль-Джулани пообещал безопасность Израилю
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Albam / AP

Глава вооруженной оппозиции Сирии и лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммад аль-Джулани пообещал безопасность Израилю и призвал израильских военных покинуть территорию страны, захваченную после падения режима Башара Асада. Об этом политик заявил в интервью газете The Times.

Аль-Джулани заверил, что не позволит использовать Сирию в качестве плацдарма для атак на Израиль или любое другое государство. Он также подчеркнул, что Тель-Авиву следует прекратить авиаудары по Сирии.

«Оправданием для Израиля было присутствие "Хезболлы" и иранских ополченцев, так что это основание отпало... Сирийскому народу нужна передышка, удары должны быть прекращены, а Израиль должен отойти на свои прежние позиции», — сказал глава ХТШ.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично одобрил удары авиации страны по стратегически важным военным объектам Сирии. Он отметил, что еврейское государство не намерено вмешиваться во внутренние дела Сирии, однако планирует сделать все необходимое для обеспечения своей безопасности.

Также премьер Израиля заявил, что Голанские высоты, которые до 1967 года принадлежали Сирии, всегда будут неотъемлемой частью Израиля. «Мы меняем облик Ближнего Востока. Мы хотим увидеть другую Сирию и протягиваем руку тем, кто хочет жить в мире», — добавил он.

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