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21:48, 17 декабря 2024Спорт

«Локомотив» победил СКА в КХЛ

«Локомотив» со счетом 3:2 победил СКА в матче КХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Локомотив» обыграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославцев. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Радулов, Максим Шалунов и Максим Березкин. У петербуржцев отличились Сергей Плотников и Владимир Алистров.

«Локомотив» остается лидером Западной конференции. В 37 матчах команда набрала 60 очков. В активе СКА 44 очка в 35 играх.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что россияне считают главным национальным видом спорта хоккей. Такой выбор сделали 27 процентов респондентов.

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