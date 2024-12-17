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23:08, 17 декабря 2024Мир

Власти США начали проверку SpaceX и Илона Маска

NYT: власти США проверяют SpaceX и Илона Маска из-за нарушений секретности
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alberto Sibaja / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти США начали проверку в отношении компании SpaceX и ее основателя Илона Маска в связи с предполагаемыми нарушениями секретности, пишет газета The New York Times (NYT).

Как отметило издание, начаты как минимум три проверки, которые должны оценить соблюдение компанией и ее руководителем регламента о раскрытии информации. Речь идет о защите государственной тайны.

«Илон Маск и его ракетная компания SpaceX неоднократно не соблюдали федеральный регламент... в том числе не предоставляли некоторые подробности своих встреч с иностранными лидерами», — пишет газета со ссылкой на источники.

Отмечается, что проверкой SpaceX, а также ее основателя Илона Маска занимаются служба генерального инспектора Пентагона, отдел заместителя министра обороны, а также ВВС США.

Ранее Маск объявил о переносе штаб-квартиры своей аэрокосмической компании SpaceX в новый город Старбейс в штате Техас.

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