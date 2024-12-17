Смущенная очень громким сексом взрослого сына мать заподозрила его в желании отомстить

Журналистка из Великобритании Кэролайн Лоу поделилась переживаниями, которые у нее вызывает скорый приезд на каникулы взрослых детей — 23-летнего Дэниэла и 20-летней Элизабет. В колонке для Mail Online она объяснила, что во время прошлого визита сына она слышала, как он громко занимался сексом со своей девушкой, и теперь хочет попросить детей отложить интимную жизнь на время визита к родителям, но не знает, стоит ли поднимать эту тему.

Лоу объяснила, что в сентябре писала статью, как вдруг услышала ритмичное постукивание по стене. Женщина подумала, что звук издает сантехника, но затем поняла, что стала невольной свидетельницей интимной жизни сына. «Его кровать стоит за стеной. Не нужно было быть гением, чтобы догадаться о происходящем», — написала она.

Теперь женщина с содроганием ожидает визита детей на каникулы: она знает, что вместе с дочерью приедет ее молодой человек, и переживает, что она будет слышать, как пара занимается сексом. «Видеть взросление детей — это благословение и испытание одновременно, так как родители должны быть готовы к тому, что у детей будет и интимная жизнь», — добавила она.

Не зная, как повести себя и стоит ли говорить с детьми об этой проблеме, Лоу посоветовалась с подругами. Одна из них призналась, что не хочет ничего знать о сексуальной жизни своих детей, вторая рассказала, что ее сын ждет ухода родителей из дома, чтобы уединиться с девушкой. Третья отметила, что серьезные отношения у взрослых детей — это нормально.

Журналистка также предположила, что поведение Дэниела могло быть местью за то, что она впервые привела в дом нового мужчину после развода. Лоу добавила, что планирует пригласить бойфренда на Рождество, и пошутила, что, возможно, неловкость будут испытывать ее дети, а не она.

Ранее 54-летняя женщина раскрыла секрет успешной сексуальной жизни с молодым любовником. По ее словам, прежде всего в этом возрасте необходимо принять тот факт, что тело меняется, не забывать про назначения врача и при необходимости использовать во время секса вспомогательные средства, например, лубриканты или секс-игрушки.