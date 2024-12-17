Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:03, 17 декабря 2024Забота о себе

Смущенная очень громким сексом взрослого сына мать заподозрила его в желании отомстить

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: TORWAISTUDIO / Shutterstock / Fotodom

Журналистка из Великобритании Кэролайн Лоу поделилась переживаниями, которые у нее вызывает скорый приезд на каникулы взрослых детей — 23-летнего Дэниэла и 20-летней Элизабет. В колонке для Mail Online она объяснила, что во время прошлого визита сына она слышала, как он громко занимался сексом со своей девушкой, и теперь хочет попросить детей отложить интимную жизнь на время визита к родителям, но не знает, стоит ли поднимать эту тему.

Лоу объяснила, что в сентябре писала статью, как вдруг услышала ритмичное постукивание по стене. Женщина подумала, что звук издает сантехника, но затем поняла, что стала невольной свидетельницей интимной жизни сына. «Его кровать стоит за стеной. Не нужно было быть гением, чтобы догадаться о происходящем», — написала она.

Теперь женщина с содроганием ожидает визита детей на каникулы: она знает, что вместе с дочерью приедет ее молодой человек, и переживает, что она будет слышать, как пара занимается сексом. «Видеть взросление детей — это благословение и испытание одновременно, так как родители должны быть готовы к тому, что у детей будет и интимная жизнь», — добавила она.

Материалы по теме:
Как правильно делать эротический массаж? 6 советов, которые сделают эротический массаж незабываемым
Как правильно делать эротический массаж?6 советов, которые сделают эротический массаж незабываемым
17 августа 2023
Как правильно заниматься сексом? Советы, которые помогут получать больше удовольствия от секса
Как правильно заниматься сексом?Советы, которые помогут получать больше удовольствия от секса
1 июля 2023
Как правильно целоваться в губы: инструкция для парней и девушек
Как правильно целоваться в губы:инструкция для парней и девушек
14 ноября 2023

Не зная, как повести себя и стоит ли говорить с детьми об этой проблеме, Лоу посоветовалась с подругами. Одна из них призналась, что не хочет ничего знать о сексуальной жизни своих детей, вторая рассказала, что ее сын ждет ухода родителей из дома, чтобы уединиться с девушкой. Третья отметила, что серьезные отношения у взрослых детей — это нормально.

Журналистка также предположила, что поведение Дэниела могло быть местью за то, что она впервые привела в дом нового мужчину после развода. Лоу добавила, что планирует пригласить бойфренда на Рождество, и пошутила, что, возможно, неловкость будут испытывать ее дети, а не она.

Ранее 54-летняя женщина раскрыла секрет успешной сексуальной жизни с молодым любовником. По ее словам, прежде всего в этом возрасте необходимо принять тот факт, что тело меняется, не забывать про назначения врача и при необходимости использовать во время секса вспомогательные средства, например, лубриканты или секс-игрушки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СК возбудил уголовные дела после нападений на девушку и подростка в Ростове

      В Швейцарии заявили о работе над второй конференцией по Украине

      США нанесли удар по зданию Минобороны правительства хуситов

      Врачи забыли ножницы внутри женщины на два с половиной года

      Смущенная очень громким сексом взрослого сына мать заподозрила его в желании отомстить

      В Белом доме высказались о консультациях с Трампом об ударах ATACMS по России

      Мишустин раскрыл статус Ирана при ЕАЭС

      Стало известно о готовности Швеции воевать против России от имени США

      На Украине заявили о нежелании продления договора о транзите газа из России

      В России заявили о нежелании Украины двигаться к мирному урегулированию конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше