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17:39, 17 декабря 2024Россия

Медведев заявил о необходимости уничтожить киевских заказчиков теракта против главы РХБЗ

Медведев: нужно уничтожить заказчиков теракта против главы войск РХБЗ Кириллова
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

России нужно уничтожить киевских заказчиков теракта против главы войск радиационной, химической и биологической безопасности (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этой необходимости на совещании о заключении государственных контрактов в сфере оборонно-промышленного комплекса заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, видео его выступления приводится на странице политика во «ВКонтакте».

Политик добавил, что следует найти не только заказчиков, но и исполнителей теракта. Он подчеркнул, что Киев уже признался в своей причастности к преступлению.

«Всем понятно, что произошло, что случилось и что нужно делать», — подытожил Медведев.

Ранее зампред Совбеза заявил, что теракт против Кириллова — проявление агонии «бандеровского режима», и за это действие последует неминуемое возмездие высшему военно-политическому руководству Украины.

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