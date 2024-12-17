Медведев заявил о необходимости уничтожить киевских заказчиков теракта против главы РХБЗ

Медведев: нужно уничтожить заказчиков теракта против главы войск РХБЗ Кириллова

России нужно уничтожить киевских заказчиков теракта против главы войск радиационной, химической и биологической безопасности (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этой необходимости на совещании о заключении государственных контрактов в сфере оборонно-промышленного комплекса заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, видео его выступления приводится на странице политика во «ВКонтакте».

Политик добавил, что следует найти не только заказчиков, но и исполнителей теракта. Он подчеркнул, что Киев уже признался в своей причастности к преступлению.

«Всем понятно, что произошло, что случилось и что нужно делать», — подытожил Медведев.

Ранее зампред Совбеза заявил, что теракт против Кириллова — проявление агонии «бандеровского режима», и за это действие последует неминуемое возмездие высшему военно-политическому руководству Украины.