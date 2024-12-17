Мишустин сообщил об интересе стран и объединений к ЕАЭС

Мишустин заявил, что большое количество стран проявляют интерес к ЕАЭС

Большое количество стран и объединений по всему миру проявляют интерес к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в беседе с «Российской газетой».

Политик подчеркнул, что ЕАЭС зарекомендовал себя как эффективный интеграционный проект, который основан на равноправии. По словам Мишустина, в нем принято слышать друг друга, доверять, искать и находить компромиссы, уважать нормы международного права.

До этого в качестве одной из главных задач премьер-министр назвал обеспечение рынка ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами, в том числе в сферах энергетической и продовольственной безопасности. Также страны-члены объединения намерены развивать транспортные связи между собой.