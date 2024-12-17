Москвичам пообещали резкое похолодание

Синоптик Вильфанд: в Москве в среду похолодает до минус 16 градусов

В столичном регионе в течение среды, 18 декабря, температура понизится с минус 1 до минус 16 градусов, но уже в четверг в течение дня потеплеет до минус трех градусов. О колебаниях температуры на этой неделе «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Около полуночи похолодает до минус одного — минус трех, а к концу дня среды температура в Москве упадет до минус 14 градусов, в области до 16 градусов. Максимальная температура днем в среду ожидается на уровне минус 8-10 градусов Цельсия.

Пик похолодания придется на ночь четверга, 19 декабря, когда в столице ожидается минус 15-17 градусов, по области до минус 19. Затем москвичей ждет резкое потепление: к вечеру четверга ожидается минус 3-4 градуса.

В ночь на пятницу, 20 декабря, в Москве будет минус 3-5 градусов, может пойти ледяной дождь. Днем в пятницу москвичей ждет оттепель с температурой плюс 1-3 градусов, по области до плюс 4 градусов. Ожидаются мокрый снег, дождь, снег, а также гололед местами.

В субботу, 21 декабря, в Москве сохранится оттепельная погода с температурой от минус двух до плюс трех градусов, небольшие осадки в основном в виде мокрого снега. Уже в воскресенье, 22 декабря, жителей столицы снова ждет похолодание — температура понизится до нормальных значений. Ночью ожидается минус 4-9 градусов, днем минус 1-6 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве с большой долей вероятности ожидается снегопад.