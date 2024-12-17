Москвичам рассказали о погоде во вторник

Гидрометцентр: во вторник, 17 декабря, в Москве будет облачно, выпадет снег

Во вторник, 17 декабря, в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом и гололедицей. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра, прогноз опубликован на сайте организации.

Температура воздуха в столице составит от минус двух до нуля градусов днем. Ночью столбики термометров опустятся до отметки минус восемь. По области прогнозируют от минус пяти до нуля градусов днем и до минус 11 — ночью.

Также ожидается западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду и давление 729-732 миллиметра ртутного столба.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд предупредил, что на текущей неделе москвичей ожидают резкие скачки температуры. В среду ожидается похолодание, за которым практически сразу последует потепление.