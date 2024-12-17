Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:01, 17 декабря 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Гидрометцентр: во вторник, 17 декабря, в Москве будет облачно, выпадет снег
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кузьмичёнок Василий / АГН «Москва»

Во вторник, 17 декабря, в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом и гололедицей. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра, прогноз опубликован на сайте организации.

Температура воздуха в столице составит от минус двух до нуля градусов днем. Ночью столбики термометров опустятся до отметки минус восемь. По области прогнозируют от минус пяти до нуля градусов днем и до минус 11 — ночью.

Также ожидается западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду и давление 729-732 миллиметра ртутного столба.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд предупредил, что на текущей неделе москвичей ожидают резкие скачки температуры. В среду ожидается похолодание, за которым практически сразу последует потепление.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал-лейтенант ВС России погиб в Москве при подрыве. Взрывное устройство было закреплено на электросамокате

      Житель Курской области обратился к забравшим из его дома телевизор мародерам и вернул его

      Захарова помянула взорванного в Москве генерала Кириллова

      Российские вузы решили разработать глоссарий о традиционных ценностях

      Летевшего из Москвы пассажира обнаружили бездыханным в самолете

      ФСБ уличила крымчанина в работе на украинскую разведку

      Следователи решили допросить охрану дома после подрыва генерала Российской армии

      47-летняя солистка группы «Винтаж» опубликовала фото без штанов

      Киркорова укусила выдра

      Любовница заплатила обманутой жене за развод и подала на нее в суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше