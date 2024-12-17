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08:30, 17 декабря 2024Экономика

Москвичей предупредили о резком похолодании

Вильфанд: в Москве ожидается резкое понижение температуры
Александра Качан (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В среду, 18 декабря, в Москве ожидается резкое понижение температуры, почти сразу за которым последует повышение. О погодных скачках жителей и гостей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По его словам, еще в эту среду температура будет держаться на фоне 0 — плюс 2 градуса, а затем начнет падать. К концу суток столбики термометров опустятся до отметки минус 12. В течение дня температура будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Вильфанд отметил, что понижение температуры в течение дня — аномальное явление, которое вызвали холодные воздушные массы из севера-запада и севера.

В четверг, 19 декабря, температура вновь начнет расти. За 20 часов она может увеличиться от минус 15-19 градусов до нулевой отметки. Теплая погода сохранится в столице в пятницу и на выходных.

Ранее Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни на юге России ожидаются опасные погодные явления. В ряде регионов будут наблюдаться интенсивные осадки и усиление ветра до 29 метров в секунду.

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