Мужчина вышел из дома утром и обнаружил неприятный сюрприз от соседского ребенка

Пользователь Reddit с ником Famous_Detective5496 рассказал на портале, как вышел утром из дома и обнаружил сюрприз от соседей. В комментариях мужчине посоветовали обратиться в полицию.

Автор публикации прикрепил к ней фото своей машины, в которой были разбиты три стекла. Мужчина уточнил, что из автомобиля ничего не пропало. Также он увидел, что неизвестный испортил рождественское освещение, которым его семья украсила дом.

Позднее соседи, живущие через дорогу, признались мужчине, что это сделал их ребенок, больной шизофренией. Они также заявили, что попытались сообщить о его действиях ночью накануне, однако рассказчик и члены его семья не открыли им дверь.

Комментаторы сочли, что родителям ребенка следует оплатить ремонт поврежденного имущества. «Купите поддельные камеры наблюдения и расставьте на участке. Очень помогает», «Надеюсь, ваша страховка покроет ремонт этого», «Обязательно сообщите об этом в полицию», — порассуждали они.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как, проснувшись утром, обнаружила неприятный сюрприз от ее собаки. Пользователи призвали девушку задуматься об отношении близких людей к ней из-за случившегося.