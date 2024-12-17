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19:52, 17 декабря 2024Наука и техника

На Украине заметили Humvee с советской авиапушкой

На Украине вооружили Humvee советской авиапушкой ГШ-23
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Переданный Киеву американский внедорожник Humvee вооружили турелью с авиационной автоматической пушкой ГШ-23. На фотографии машины обратил внимание Telegram-канал «Воевода вещает».

На снимках показан пикап Humvee Вооруженных сил Украины (ВСУ), оснащенный турелью с советской авиапушкой ГШ-23. Орудие лишили второго ствола, а под ним установили щиток для защиты стрелка.

Автор усомнился в эффективности использования ГШ-23 на автомобиле, поскольку орудие обладает высокой мощностью. Это приводит к сильной раскачке при стрельбе, которая влияет на точность.

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Орудие ГШ-23 приняли на вооружение в 1965 году. Базовая версия пушки калибра 23 миллиметра оснащена двумя стволами. Скорострельность ГШ-23 может достигать четырех тысяч выстрелов в минуту.

В октябре стало известно, что концерн «Калашников» нарастил производство одноствольных авиационных пушек ГШ-301 для специальной военной операции. Этими орудиями оснащают большинство российских самолетов фронтовой авиации, включая МиГ-29, Су-34 и Су-35.

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