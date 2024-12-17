На Украине заметили скрывающихся под видом волонтеров-медиков наемников

Иностранные наемники участвуют в боях на Украине в батальоне волонтеров-медиков

Иностранные наемники участвуют в боях на Украине в составе украинского добровольческого батальона «Госпитальеры». Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что он якобы предназначен для оказания медицинской помощи и использующего для передвижения машины скорой помощи.

Как отмечает агентство, в «Госпитальерах» образовалась своя «группа добровольцев» из разных стран — участники даже сделали свой шеврон: флаги Англии, Швеции и США с изображенным поверх украинским «трезубцем».

Ранее российский военный рассказал о большом количестве иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), на кураховском направлении. По словам бойца с позывным «Парыга», иностранцы встречались чаще, чем украинские солдаты.