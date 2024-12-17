На Украине заявили о нежелании продления договора о транзите газа из России

Премьер Шмыгаль: Украина рассмотрит транзит любого газа, кроме российского

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время телефонного разговора со словацким коллегой Робертом Фицо заявил о том, что страна не намерена продлевать договор о транзите газа из России. Об этом украинский премьер написал в своем Telegram-канале.

«Если Еврокомиссия официально обратится к Украине относительно транзита любого газа, кроме российского, мы, конечно, будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности», — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, оглашение о транзите газа России и Украины заканчивает свое действие 1 января 2025 года. Шмыгаль отметил, что оно не будет продлено.