На Украине заявили о выгоде от ядерной войны

Лидер ультраправой организации Украины Карась посчитал ядерную войну выгодной

Лидер украинской ультраправой организации C14 (входит в число запрещенных в России террористических организаций) Евгений Карась назвал ядерную войну выгодной для Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Ядерная война — это хорошо, она нам выгодна. После ядерного удара уже ничего хуже не произойдет», — заявил он, описав возможные последствия применения Россией ядерного оружия.

По словам Евгения Карася, в этом случае Россия потеряет своих ключевых союзников, таких как КНР и Индия, а европейские страны и США, наоборот, усилят поддержку Украины. Вместе с тем президент РФ Владимир Путин не предпримет подобных действий именно потому, что они якобы принесут выгоду Киеву, посчитал лидер праворадикалов.

Ранее в США ряд конгрессменов выступили за применение ядерного оружия без одобрения законодательной ветви власти. По их мнению, именно президент должен принимать подобные решения, если Соединенные Штаты подвергнутся атаке.