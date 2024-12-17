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18:54, 17 декабря 2024Бывший СССР

На Украине заявили о выгоде от ядерной войны

Лидер ультраправой организации Украины Карась посчитал ядерную войну выгодной
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Лидер украинской ультраправой организации C14 (входит в число запрещенных в России террористических организаций) Евгений Карась назвал ядерную войну выгодной для Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Ядерная война — это хорошо, она нам выгодна. После ядерного удара уже ничего хуже не произойдет», — заявил он, описав возможные последствия применения Россией ядерного оружия.

По словам Евгения Карася, в этом случае Россия потеряет своих ключевых союзников, таких как КНР и Индия, а европейские страны и США, наоборот, усилят поддержку Украины. Вместе с тем президент РФ Владимир Путин не предпримет подобных действий именно потому, что они якобы принесут выгоду Киеву, посчитал лидер праворадикалов.

Ранее в США ряд конгрессменов выступили за применение ядерного оружия без одобрения законодательной ветви власти. По их мнению, именно президент должен принимать подобные решения, если Соединенные Штаты подвергнутся атаке.

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